Courtois: "Cuando llegué al Real Madrid noté que Keylor sentía que estaba invadiendo su espacio”

El próximo viernes se estrenará mediante Prime Video el documental titulado “Courtois: La vuelta del número 1” el cual narra la recuperación del guardameta del Real Madrid tras su grave lesión hace más de un año.

Pero además, cuenta momentos claves en la carrera del guardameta multicampeón con el Real Madrid.

Uno de ellos fue su llegada al cuadro merengue cuando se enfrentó por la titularidad con Keylor Navas allá por el 2018.

En esa temporada de la 2018-19 el técnico Zinedine Zidane tenía al costarricense como titular inamovible, pero un mensaje del estratega francés al cancerbero belga cambio el giro de la lucha por la portería.

"Zidane habló conmigo porque sentía que no nos llevábamos bien y yo le dije que tenía la sensación de que él no me quería. Él me dijo que no, que confiaba en mí y que yo era su portero", expresó.