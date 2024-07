“Chaves vive y la patria sigue”, dijo Nicolás Maduro tras ser reelecto presidente de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelecto al cargo, este domingo, luego de ganar las elecciones con un 51.2% de los votos tras el 80% del escrutinio, el cual fue anunciado a las 12:20 a.m. del lunes (hora local) por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Ya es lunes; son las 12:27 de la madrugada de un lunes que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, amenazas y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela.