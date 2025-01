Brazo armado de Hamás difunde video de rehén retenida en Gaza

El brazo armado de Hamás publicó el sábado un nuevo video de una rehén secuestrada durante el ataque llevado a cabo por el movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza.

En el video, que dura 3 minutos y medio y cuya fecha no pudo ser verificada, se ve a una mujer joven hablando en hebreo e instando al gobierno israelí a actuar para obtener su liberación.

La familia de la rehén, Liri Elbag, una israelí de 19 años, no autorizó la difusión del video, informó el Foro de las Familias, la principal asociación de familiares de rehenes retenidos en Gaza.

Liri Elbag fue secuestrada cuando hacía su servicio militar en la base de Nahal Oz, en el sur de Israel.

