Cinco clubes de Fútbol Femenino acuerdan no continuar con el torneo

Cinco clubes de la Primera División del Fútbol Femenino acordaron no continuar con el torneo a partir del 23 de setiembre.

Así se desprende, de una carta dirigida hacia la Federación Costarricense de Fútbol, Asociación Deportiva de Fútbol Femenino (Adeliffe) y la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut). La misma lleva la firma de los representantes de Dimas Escazú, Tsunami Azul F. C., Pérez Zeledón, Pococí Femenino y Saprissa Femenino. No contiene la firma de los representantes de Puerto Viejo, Alajuelense y Sporting FF.

En el documento, los representantes de los clubes de Primera explican que en reuniones con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), se presentó una propuesta de "Plan Remedial".

El objetivo es conseguir un aporte de $75.000 de parte de la FCRF, esto con el fin de continuar con la segunda vuelta del torneo de Clausura 2024 de Primera División Femenino, así mismo dar inicio al torneo de Alto Rendimiento clausura 2024, este último campeonato, según explican los dirigentes, se encuentra suspendido en este momento, debido a la crisis financiera actual de los clubes femeninos ante la limitación para renovar derechos de televisión con un efecto negativo para lograr patrocinadores.

"Hemos recibido respuesta verbal por parte de don Osael Maroto, el cual nos indica que el Comité Ejecutivo de la FCRF no aprueba nuestra solicitud presentada, así mismo nos indica que el dinero recibido por la FCRF del Mundial Femenino mayor ($1.500.000.00) la FCRF lo administra y no destina ningún monto de dinero para los clubes de futbol femenino de la primera división", indica el texto.

Version de Uniffut

El próximo lunes se tendrá una reunión entre los representantes de clubes, la dirigencia de Uniffut y miembros de la Federación Costarricense de Fútbol.

Este medio contactó a Jenny González, presidenta de la Uniffut, este miércoles a las 8:41 a. m., y expresó que no se iba a referir al documento y también indicó lo del encuentro que sostendrán las partes el próximo lunes.

A las 11:43 a. m., la Uniffut envió este comunicado de prensa en el que brinda su posición al respecto.

En el texto se desprende que "este problema económico de nuestra Liga no es de ahora, y a eso se le une que las televisoras no están interesadas en mantener la mayoría de los contratos de transmisión, por tanto, los equipos ya no van a percibir ingresos por eso".

Además, explica que "esto no tiene nada que ver con la decisión de la Federación de centralizar los derechos de transmisión, como se ha querido afirmar. Ya que otras ligas en el transcurso de este año 2024 han firmado con diferentes cableras o canales como Linafa, Lifutsal, y equipos como Municipal Santa Ana y la Asociación Deportiva San Carlos".



González calificó que "es una situación muy compleja" que se encontró desde que asumió el puesto en mayo anterior. Indica que "son muy pocos los patrocinadores interesados en apoyarnos. Necesitamos ingresos propios como las demás ligas y no los tenemos".

"Ya venía un grupo de representantes de los equipos trabajando con la Federación para buscar soluciones y nos topamos con estas cartas. Vamos a pedir una explicación para poder llegar a acuerdos. En su momento, brindaremos más detalles. Aprovecho para hacer un nuevo llamado a la unión y que entre todos impulsemos y trabajemos por el fútbol femenino", concluye el comunicado.

Voces de los protagonistas

Carlos Arias, Pérez Zeledón







Jimmy Núñez, Pococí



Geovanni Vargas, Dimas Escazú



Saprissa

El club brindó su posición en este comunicado:

El Deportivo Saprissa participa activamente con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) en un plan estratégico de desarrollo para el fútbol femenino a corto y mediano plazo.



Por solidaridad con los clubes que afrontan una crisis financiera que imposibilita su participación en el Campeonato Nacional, Saprissa respalda la propuesta de los equipos que solicitaron la suspensión del campeonato.



Pese a que la institución gestiona su equipo femenino con ingresos reducidos por derechos de transmisión, mantiene su compromiso no solo con el primer conjunto, sino también con sus divisiones menores.