Beni Rubido: “Estamos siendo muy penalizadas por la táctica fija”

El técnico de la Selección Mayor Femenina, Beni Rubido, no salió satisfecho de la gira por Argentina, donde la Tricolor cayó en dos juegos amistosos por marcador 0-2.

Para Rubido, La Sele no mostró lo que venía haciendo desde la pasada Copa Oro.

“Creo que hay poco positivo que sacar. El primer partido no estuvimos a la altura de lo que veníamos haciendo desde Copa Oro y en este segundo juego sí que creo que hemos jugado mejor, pero bueno, pasó lo que pasó con esa situación del fuera de juego y nada hay poco que comentar en ese sentido”, analizó brevemente el estratega.

Aun así, pese al bajón, el estratega destacó que para esta gira en Argentina se contó con un equipo muy joven para dar experiencia a las más jóvenes del grupo.

​“Lo importante es que hemos llevado a una selección muy joven, que estamos preparándonos para los retos de 2026 y que estas jugadoras, pues, necesitan tiempo y ojalá podamos seguir dándoles continuidad respecto”, destacó.

Táctica fija, la tarea pendiente.

Una de las preocupaciones más grandes que dejaron los amistosos fue la táctica fija, un mal que viene arrastrando la Tricolor desde muchos juegos atrás.

Incluso, el técnico asegura que están siendo muy penalizadas en este tipo de jugadas, pues han recibido siete de los últimos nueve goles, una cifra muy alta.

“La táctica fija nos está penalizando mucho y lamentablemente, pues nos ha llevado a perder partidos que no deberíamos, no solo voy al del otro día que con 0-0 creo que no estábamos tan mal, sino contra Paraguay el primer partido contra Canadá en Copa Oro y bueno son situaciones que tenemos que mejorar”, amplió Rubido.