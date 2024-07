Gary Centeno habla sobre su pelea con “El Niño”: “Me dijo palabrotas”

El actor costarricense Gary Centeno continúa enfrentándose a los retos del programa de Telemundo Top Chef VIP y, pese a su gran desempeño, esta semana protagonizó una pelea con el astrólogo dominicano Víctor Florencio, más conocido como “El Niño Prodigio”.



En el episodio se puede ver cómo Centeno se molestó cuando “El Niño” empezó a hacer comentarios imprudentes sobre su platillo. La discusión escaló hasta que el dominicano amenazó al actor, oriundo de San Carlos, de hacerle brujería a él y a su familia.



Teletica.com conversó con el sancarleño radicado en México y admitió que “explotó”, aunque dice que la producción eliminó gran parte de la discusión y que los comentarios de Florencio no solo estaban fuera de lugar, también eran irrespetuosos y amenazantes.

​"Solo vieron una parte, a mí me dedicó unas palabrotas que se editaron, o sea, también la gente no entiende: nosotros estamos mucho tiempo y lo que ve la gente también no es todo lo que vivimos, es solo una parte. Yo sé que soy un berrinchudo, la gente me está diciendo es que es un berrinchudo, pero esa es mi manera de expresarme, aunque no me meto con nadie.

"Ya este es mi tercer reality y yo vengo de un reality muy fuerte, se llama Survivor, ahí es más picante porque son condiciones extremas... Mae, cualquier vara te prende y más como yo, sé que tengo mi carácter. Ahora que estoy en este programa, que puedo ver a mi familia, que puedo hablar con mi familia, que estoy bien comidito, que estoy en un gran programa en el prime time de Telemundo, también tengo que respetar mi punto y a eso es lo que voy. Con toda la experiencia que he tenido de los realities, el hate que llega ahorita no me hace ni cosquillas, la verdad", comentó.