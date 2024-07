¡Al ritmo de Michael Jackson! Choché Romano comparte video lavándose los dientes con su hija

El reconocido humorista costarricense Bernardo Romano, conocido como Choché, compartió un tierno video bailando con su hija  Leah.



La particularidad del video no es ver la innegable alegría del comediante mientras baila con su hija, sino que lo hacen mientras la niña "se lava" los dientes al tiempo que realiza tiernos movimientos al ritmo de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson, y no suelta el cepillo.

​"He aqui nuestra rutina de lavado de dientes! Vean la hora. Leah hace de mi vida un mejor lugar para estar", resaltó Romano.

Leah Romano nació en noviembre de 2021, por lo que cumplirá tres años dentro de tres meses. Su padre, Coché, y madre, Ashley García, han manifestado en reiteradas ocasiones la bendición que representa la niña en su vida. De hecho, en uno de los episodios más recientes del pódcast que realiza el comediante con su amigo Yiyo Alfaro, confesó que él y su esposa desean "darle un hermanito a Leah".