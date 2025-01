Video: SpaceX pierde al Starship tras despegue exitoso en Texas

La nave Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo, se ha perdido después de un exitoso despegue este jueves (16.01.2025) desde Texas, informó la empresa.

La compañía de Elon Musk dijo que perdió comunicación con la nave varios minutos después del despegue.

SpaceX, sin embargo, logró un buen despegue y pudo atrapar por segunda vez en tierra el propulsor en su regreso a la base en Texas.

Durante el descenso del propulsor del megacohete fue atrapado por los brazos mecánicos denominados "palillos" instalados en su torre de lanzamiento, una hazaña de ingeniería lograda por primera vez en octubre.

El propulsor descendió de forma precisa por sí mismo usando sus motores, lo que causó vivas y aplausos del personal de misión de SpaceX en los cuarteles generales de la compañía en Boca Chica, Texas.

La nave Starship perdió contacto con la base tras una "anomalía" y se cree "perdida", según la transmisión en vivo de la empresa.

A las 16:37 hora local (22:37 GMT) se produjo el despegue del cohete impulsado por el Super Heavy desde la base de SpaceX en Boca Chica, como estaba previsto después de varios retrasos debidos a desfavorables condiciones meteorológicas.

SpaceX se propuso en esta nueva prueba del Starship lanzar una nave con mejoras significativas, e intentar la primera prueba de despliegue de carga útil, en este caso una decena de réplicas de satélites de internet Starlink.

También quería volar múltiples experimentos de reentrada orientados a la captura y reutilización de naves, y lanzar y devolver el propulsor Super Heavy a la base en Texas.

Al igual que en los vuelos de prueba más recientes, la primera etapa impulsó la superior fuera de la densa atmósfera inferior antes de caer.





Y esta vez, a los 7 minutos del lanzamiento, el Super Heavy fue atrapado por segunda vez en el sitio de lanzamiento a través de una especie de pinzas o brazos mecánicos y en medio de los aplausos de los asistentes.

La nave en sí volaría en una trayectoria suborbital durante aproximadamente una hora, al cabo de la cual tenía previsto amerizar en el océano Índico, como en las últimas pruebas.

En estos vuelos de prueba iniciales, la ida no es alcanzar la órbita sino dar la vuelta al planeta y descender por la cola por delante y propulsadas por cohetes en el Índico.

El multimillonario Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, tiene previsto aumentar las pruebas de Starship, aunque necesitaría la aprobación de los reguladores federales para hacerlo.

La idea es que se convierta en un sistema de transporte completamente reutilizable que pueda llevar tanto humanos como carga a la órbita de la Tierra, la Luna e incluso Marte.

