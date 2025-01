Trump regresa con investidura en interiores y 100 decretos en sus primeras horas

El presidente electo, Donald Trump, que superó juicios políticos, acusaciones penales y un par de intentos de asesinato para ganar otro mandato en la Casa Blanca, será juramentado este lunes 20 de enerod e 2025 como el 47º presidente de Estados Unidos, mientras los republicanos asumen el control unificado del Congreso en Washington.

Donald Trump iniciará el día a las 8.30 hora local (13.30 GMT) con su esposa, Melania Trump, asistiendo a un servicio religioso en la iglesia episcopal de St. John, ubicada frente a la Casa Blanca.

Ese templo, al que tradicionalmente asisten los presidentes electos el día de su investidura, tiene un significado especial para Trump, ya que en 2020 posó allí con una Biblia en la mano tras el desalojo forzado de manifestantes que protestaban por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

Ceremonia religiosa, café y juramentación

Tras la ceremonia religiosa, sobre las 9.45 (14.45 GMT), la pareja se dirigirá a la Casa Blanca para participar en el tradicional té y café con el mandatario saliente, Joe Biden, y la primera dama, Jill, un gesto simbólico de transición pacífica.

Posteriormente, las dos parejas viajarán juntas en el mismo vehículo hasta el Capitolio, donde Trump jurará el cargo al mediodía en una ceremonia trasladada al interior debido al frío extremo, con temperaturas previstas entre -11 y -4 grados y una posible sensación térmica aún más baja por el viento y una tormenta de nieve que dejó anoche el suelo blanco.

Juramentación en el interior del Capitolio por clima

Será la primera vez desde 1985 que un presidente jure el cargo dentro del Capitolio en lugar de en la escalinata, cuando Ronald Reagan (1981-1989) tuvo que hacerlo al inicio de su segundo mandato debido a las adversas condiciones meteorológicas.

En concreto, el acto se celebrará en la rotonda del Capitolio, ubicada justo debajo de la cúpula del edificio, un espacio de gran valor simbólico que conecta el Senado y la Cámara de Representantes.

Allí, Trump pronunciará su discurso inaugural, que definirá su visión para los próximos cuatro años, en un momento clave que será comparado con su polémico mensaje de 2017, cuando ofreció una visión sombría del país y prometió acabar con la "carnicería estadounidense".

Líderes extranjeros, magnates tecnológicos y partidarios

Por primera vez, asistirán a la investidura líderes extranjeros como el presidente de Argentina, Javier Milei, así como magnates tecnológicos como Elon Musk, convertido en un estrecho aliado de Trump.

Excepcionalmente, la ceremonia de investidura de Trump y de su vicepresidente J.D. Vance se retransmitirá en el Capital One Arena, un pabellón en el centro de Washington con capacidad para unas 20.000 personas.

Trump ha prometido unirse al público tras jurar el cargo. Alrededor de 220.000 entradas ya habían sido repartidas a los espectadores antes de que se pasara la investidura al interior del Capitolio.

Una vez finalizada la ceremonia, el saliente presidente Joe Biden y su esposa abandonarán el Capitolio para participar en un acto de despedida con su equipo en la base aérea de Andrews (Maryland), desde donde partirán hacia Santa Ynez (California) para unas vacaciones.

Mientras tanto, Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, quien también habrá jurado el cargo, participarán en el tradicional almuerzo con legisladores en el Capitolio.

Sin tradicional desfile y con muchas órdenes ejecutivas

Debido al frío, no tendrá lugar posteriormente el tradicional desfile desde el Capitolio hasta la Casa Blanca y, en su lugar, Trump se trasladará al estadio Capital One Arena, donde la noche anterior celebró su "mitin de la victoria" y donde podría firmar algunas de las 100 órdenes ejecutivas que ha prometido rubricar en su primer día, si no las firma antes en el Capitolio.

Su equipo aún no ha precisado cuándo dará ese primer paso simbólico en su toma de decisiones. Sobre las 17.00 hora local (22.00 GMT), Trump llegará a la Casa Blanca, donde podría continuar firmando decretos, que ya estarían preparados para impulsar las deportaciones, aumentar el desarrollo de combustibles fósiles y reducir las protecciones del servicio civil para los empleados del Gobierno, entre otros objetivos.

Según reportó la CNN, en el escritorio presidencial del Despacho Oval encontrará con casi toda seguridad una carta de Biden, siguiendo la tradición de los presidentes salientes de dejar un mensaje a su sucesor con reflexiones y consejos para su mandato.

Por la noche, Trump y la primera dama asistirán a los tradicionales bailes inaugurales. El primero de ellos será el 'Baile del Comandante en Jefe', en el que la pareja protagonizará el primer baile y actuarán la banda de country Rascal Flatts y el cantante Parker McCollum. Además, se prevé una decena de fiestas en la ciudad.

Festejos desde el sábado

Los festejos comenzaron el sábado por la noche con una recepción y un espectáculo de fuegos artificiales en Sterling, uno de sus clubes de golf situado a menos de una hora de Washington (Virginia).

El domingo Trump dio un mitin en Washington en el que prometió actuar "con una rapidez y fuerza históricas" para "detener la invasión de fronteras" por migrantes, impulsar la producción petrolera y bloquear las "ideologías" de izquierda.



Una ceremonia en la catedral nacional cerrará el capítulo de la toma de posesión el martes.