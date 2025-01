Encuentran la forma de borrar los malos recuerdos

¿Problemas para conciliar el sueño debido a malas experiencias? ¿Recuerdos traumáticos que impiden seguir adelante? Los malos recuerdos son considerados por los expertos como causantes de algunos problemas de salud mental. Muchos de ellos se desencadenan en la memoria durante el sueño. Ahora, un equipo ha logrado averigurar un método para eliminarlos, con lo que confían en que abra la puerta para atajar estas y otras problemáticas.

Reactivar recuerdos positivos

Mediante un procedimiento de edición de la memoria, un equipo internacional de investigadores debilitó los recuerdos aversivos a través de la reactivación de aquellos positivos más recientes durante el sueño.

Se pidió a 37 participantes que asociaran palabras aleatorias con imágenes negativas. Al mismo tiempo, trataron de reprogramar la mitad de esas asociaciones e intentaron "interferir" en los malos recuerdos.

"Descubrimos que este procedimiento debilitaba la evocación de recuerdos aversivos y también aumentaba las intrusiones involuntarias de recuerdos positivos", escriben los investigadores en el artículo publicado en la revista científica PNAS.

Para llevar a cabo el estudio, el equipo utilizó bases de datos reconocidas de imágenes clasificadas como negativas o positivas. Se usaron, por ejemplo, lesiones en humanos o animales peligrosos como imágenes negativas, en comparación con paisajes tranquilos como positivas.

Durante la primera noche, los investigadores utilizaron ejercicios de entrenamiento de la memoria para que los voluntarios relacionaran imágenes negativas con palabras sin sentido inventadas para el estudio. Al día siguiente, después de haber dormido para consolidar esos recuerdos, los investigadores intentaron que asociaran la mitad de las palabras con imágenes positivas en la mente de los participantes.

Durante la segunda noche de sueño, se reprodujeron grabaciones de las palabras sin sentido. Los científicos observaron que la parte del cerebro vinculada al procesamiento de la memoria emocional se disparaba en respuesta a las señales auditivas de memoria, y era significativamente mayor cuando se utilizaban señales positivas.

Mediante cuestionarios realizados al día siguiente y varios días después, los investigadores descubrieron que los voluntarios eran menos capaces de reproducir los recuerdos negativos que se habían mezclado con los positivos. Los recuerdos positivos les venían más a la cabeza que los negativos, y los percibían con un sesgo emocional más positivo.

Según recoge el medio ScienceAlert, que se hizo eco de la noticia, "una intervención no invasiva sobre el sueño puede modificar el recuerdo aversivo y las respuestas afectivas".

Debilitar recuerdos traumáticos

Los investigadores confían en que estos hallazgos ofrezcan "nuevas perspectivas relevantes para el tratamiento del recuerdo patológico o relacionado con el trauma". No obstante, cabe resaltar se trata de un experimento de laboratorio estrictamente controlado, de manera que, pese a ofrecer resultados exactos, no refleja exactamente una aplicación al mundo real. En este sentido, el equipo afirma que ver imágenes desagradables en un experimento de laboratorio no puede tener el mismo impacto en la formación de la memoria que sufrir un suceso traumático en la vida real. "Lo real podría ser más difícil de sobrescribir", apuntan desde el portal ScienceAlert.

La edición de la memoria es todavía un campo abierto, pero este estudio abre la puerta en esa direccion. Faltarán más investigaciones y tener en cuenta más variables, como tipos de recuerdos, áreas cerebrales y fases del sueño, para observar un proceso satisfactorio de sobrescribir recuerdos negativos con otros positivos.

"Nuestros hallazgos abren amplias vías para tratar de debilitar los recuerdos aversivos o traumáticos", escriben los investigadores.

Editado por Andrea Ariet con información de Science Alert y la revista científica PNAS.