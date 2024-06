Cascada más alta de China recibe ayuda de una tubería

Luego de que un video de un usuario de Douyin (la versión china de Tiktok y difundido por los medios de comunicación), mostrara a un turista revelando una gran tubería en la cima de las cataratas Yuntai, las más altas del país y una atracción popular dentro de la zona turística de la montaña Yuntai, los encargados se vieron obligados a reconocer la evidencia argumentando la falta de lluvias en la región.

El video, que se ha compartido 48.000 veces, desató un sinfín de comentarios en las redes sociales, obligando a los oficiales del sitio a publicar una carta en la que culpaban a factores estacionales y admitiendo una "pequeña ayuda durante la estación seca”.

La medida pretendía "enriquecer la experiencia de la visita” y hacer que el "viaje merezca la pena” para quienes "han realizado el largo viaje", escribieron los encargados en su cuenta de la popular red social china Weibo.

‼️ An engineering marvel in China ‼️



Videos of Yuntai Waterfall (云台山瀑布) — the highest waterfall in China with a vertical drop of 314m — in Yuntai Mountain, Jiaozuo, Henan, has gone viral after a man posted a video of his surprise discovery of water rushing out from a large…