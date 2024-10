Vladimir: “Nunca habíamos obtenido un fracaso como este y el primer responsable soy yo”

Un nuevo fracaso en Copa Centroamericana, esta vez al quedar eliminados a manos del Antigua de Guatemala, dejó un fuerte reproche de la afición del Saprissa, que pidió la cabeza de Vladimir Quesada.



En medio de este ambiente pesado, esto dijo el timonel en conferencia tras el partido de este martes.

¿Se va Vladimir?

Mi puesto está a disipación de las autoridades, el primer responsable soy yo, entiende la molestia de la afición y estoy molesto como aficionado. Tengo las fuerzas para seguir, pero me acato a lo que digan mis autoridades

Análisis del partido

En nuestro peor escenario nunca hubiéramos creído que sucediera algo como esto. Es realmente inimaginable, nunca dentro de nuestra gestión habíamos obtenido un fracaso como este y el primer responsable soy yo. Al final quedamos muy expuestos y recibimos dos goles más en contra, dentro del grupo no es lo que deseamos y aceptamos la culpa. Es poco lo que se puede decir con un 3-0

Semestre complicado

Ya no podemos lograr el título lo de la Copa Centroamericana, como lo habíamos dispuesto. Lamentablemente, no es solo es esta copa, fracasamos en las otras copas. Nos hemos preparado para ganar, lamentablemente no hemos tenido un buen semestre por diferentes razones que no viene al caso mencionar ni victimizarnos.