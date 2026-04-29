Lo más destacado
Árbitros, rivales y comisario: Las controversias de Mariano Torres
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Saprissa apelará sanción a Mariano y Fidel: "Es una situación sin precedentes"
Hernán Medford sobre sanciones a Mariano y Fidel: "Ni quiero hablar del tema"
Hasta La Cueva se vio castigada: Esta es la nueva sanción
Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel
¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa
Saprissa apela castigo y hace solicitud a Tribunal Disciplinario
Los morados fueron sancionados con tres partidos.
El Deportivo Saprissa presentó apelación tras los castigos de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar.
Además, los morados le hicieron una solicitud al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.
"Sí, efectivamente el equipo hizo valer sus derechos y en procura de la justicia deportiva espera que las autoridades la conozcan a la brevedad", indicó el club a Teletica.com.
El capitán de Saprissa, Torres, y el panameño, Escobar, Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.
La sanción
Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.
Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.
Además, sancionar al club con una multa de ₡525,000.00 y con la clausura por un partido de un 20% del sector de la gradería que se dispone a la venta con el precio menor, al ser la primera vez en la temporada que espectadores considerados como sus seguidores proceden en la conducta impropia durante el juego, al provocar peleas, riñas o conflictos multitudinarios en las instalaciones del estadio, sea entre aficionados del mismo club o entre estos con aficionados del club local.
Árbitros, rivales y comisario: Las controversias de Mariano Torres
El capitán de Saprissa, Mariano Torres, ya ha tenido controversias en el pasado con árbitros, rivales y ahora con un comisario de Unafut. Este último capítulo está en los escritorios legales en los que se prepara una apelación. Algo que no es nuevo, pues ya el Monstruo ha ganado recursos en pro de su jugador.
Para rememorar algunos episodios hay que remontarse a enero de 2017, cuando el Tribunal le interpuso un castigo de seis meses por "dar una patada a un adversario, sujetar del brazo y tirar con violencia al árbitro y rehusarse a salir se le impone la sanción".
En esa ocasión, el réferi era Juan Gabriel Calderón, quien hoy está a las puertas de la Copa del Mundo 2026.
Hay que recordar que los morados presentaron recursos contra ese castigo y fueron aceptados, por lo que se redujo de seis meses a cinco partidos.
Lonis estalla tras conocer informe que coloca a Saprissa entre los más favorecidos por el VAR
Una nueva polémica está zanjada en el fútbol nacional.
En una esquina, Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, en la otra, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.
Saprissa apelará sanción a Mariano y Fidel: "Es una situación sin precedentes"
Saprissa se mostró molesto y preocupado ante la sanción que recibieron los futbolistas Mariano Torres y Fidel Escobar, sancionados por incidentes con un comisionado de la Unafut el domingo anterior en el Lito Pérez, y aseguran que apelarán la sanción impuesta.
El encargado de explicar la molestia fue el gerente deportivo Erick Lonis quien explicó que se están dando situaciones “sin precedentes”.
Hernán Medford sobre sanciones a Mariano y Fidel: "Ni quiero hablar del tema"
El técnico del Saprissa, Hernán Medford, se mostró esquivo con respecto a las preguntas sobre las ausencias que tendrá el equipo al no poder contar con Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción.
Hasta La Cueva se vio castigada: Esta es la nueva sanción
Tras los hechos acontecidos en el juego Puntarenas ante Saprissa en el estadio Miguel Lito Pérez hasta La Cueva salió con sanción... así como lo lee.
Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel
El comisario de Unafut, Erick Mora, brindó el informe tras el partido entre Puntarenas y Saprissa en el Lito Pérez.
¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa
El capitán de Saprissa, Mariano Torres, y el defensor panameño, Fidel Escobar, recibieron tres partidos de sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.
Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.