Saprissa apela castigo y hace solicitud a Tribunal Disciplinario

El Deportivo Saprissa presentó apelación tras los castigos de tres partidos a Mariano Torres y Fidel Escobar.

Además, los morados le hicieron una solicitud al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Sí, efectivamente el equipo hizo valer sus derechos y en procura de la justicia deportiva espera que las autoridades la conozcan a la brevedad", indicó el club a Teletica.com.

El capitán de Saprissa, Torres, y el panameño, Escobar, Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.

La sanción

Ante lo anterior, el Disciplinario dio a conocer estas sanciones para los morados:

Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.

Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.



Además, sancionar al club con una multa de ₡525,000.00 y con la clausura por un partido de un 20% del sector de la gradería que se dispone a la venta con el precio menor, al ser la primera vez en la temporada que espectadores considerados como sus seguidores proceden en la conducta impropia durante el juego, al provocar peleas, riñas o conflictos multitudinarios en las instalaciones del estadio, sea entre aficionados del mismo club o entre estos con aficionados del club local.