¿Podrá Esteban Alvarado jugar el primer partido de la semifinal?

El técnico de Saprissa, José Giacone, aclaró el estado del portero Esteban Alvarado, quien salió de cambio por Abraham Madríz, debido a una lesión, en el triunfo del equipo 2-1 ante Santa Ana.

La lesión se dio a los 27 minutos de juego, y preocupó a más de un aficionado, debido a que la S jugará las semifinales ante San Carlos.

El periodista Felipe Castro informó en la transmisión de FUTV que el portero sufrió un golpe en una de sus rodillas y que requirió de sutura.

Además, el estratega morado comunicó que habló con el médico del club y este le indicó que iba a estar para el inicio de las semifinales contra San Carlos, el próximo sábado a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde.

Además de esto, Giacone tocó estos temas en conferencia de prensa.

Semifinales: Llegamos bien, llegamos fuertes, el grupo está muy fuerte. Hoy obtuvimos un triunfo sin brillo, pero cuando las cosas no salen hay que apelar a la garra, al corazón, a la entrega y eso sí salió a relucir. Esta fecha se han jugado partidos complicados y haber obtenido un triunfo es bastante meritorio.

Esteban Alvarado, Mariano Torres y jugadores lesionados: Esta semana van a estar todos. El doctor me dijo que lo de Esteban estaba para esta semana y lo del resto también.

San Carlos como rival en semifinales: Yo no me confío nunca en eso de cerrar en casa, es una serie que consta de dos partidos, hay que jugar bien y merecer la clasificación a la final. Es un equipo muy bien trabajado, tiene un buen funcionamiento, pero somos muy optimistas para lo que viene.

Estado de ánimo del equipo: Siento un equipo fuerte, maduro, no hay que confiarse, hay cosas que son positivas, pero no hay que descansar. Hay que apretar la semana, no en la parte física, pero sí en plan de juego. Hay que tener en cuenta muchas cosas para jugar este tipo de finales que son de detalles.

Estilo: Destaco la adaptación que ha tenido el grupo a estos cambios tácticos en un momento en que Santa Ana estaba mejor que nosotros, pasamos de línea de cinco a línea de cuatro. Nosotros podemos hacer cambios.



Samir Taylor: Bien, es un jugador del club que está con Santa Ana y va a venir aquí a competir, nosotros valoramos mucho cuando sale un chico de abajo y tiene un torneo como el que tuvo. Yo tuve a Warren Madrigal cuando estaba en Sporting, me parece muy valioso.