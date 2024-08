Juan Carlos Rojas: "A Saprissa se le mide diferente y ese es el precio por ser el más grande"

El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, publicó un comentario profundo sobre su análisis de cómo ha sido el inicio de temporada del cuadro morado.

Rojas aprovechó un posteo sobre un tema familiar para exponer que a la distancia ha observado los juegos de Saprissa y también el lanzamiento del nuevo uniforme.

Esto fue lo que escribió el jerarca morado específicamente sobre el Monstruo:

Por supuesto, también estuve conectado a la distancia con estos últimos 2 partidos y el evento del lanzamiento del uniforme. Deportivamente, este arranque sabíamos que iba a ser difícil. Lo dije en una entrevista antes de iniciar el torneo: pretemporada atropellada por tanto jugador en Copa América y algunas lesiones que arrastrábamos; se le sumaba la parte mental que luego de un Tetra siempre se corre el riesgo de un bajonazo… Hace 1 año fue igual, hace 6 meses también: arranques que costaron y luego curva de rendimiento ascendente, entrando a punto óptimo hacia el cierre del torneo. Así ganamos la 39 y la 40. Tendremos que evaluar bien este tema de lesiones que nos ha diezmado y que, por más profunda que sea una planilla, nadie aguanta mantener el mismo rendimiento con casi 10 jugadores fuera o limitados. Los iremos recuperando y lo mejor está por delante.



Pero más allá de no estar carburando aún como deberíamos, y perder un partido de visita en una cancha difícil, el cual duele más por el contexto ya sabido, de lo que me tiene más impactado es la reacción (o mejor dicho, “sobrerreacción”) mediática de todo esto: El ataque frontal absolutamente indiscriminado sobre el club, el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes el cual sobrepasa cualquier razonabilidad de escrutinio a un club que, objetivamente: es actual tetracampeón, está en zona de clasificación en ambos torneos que disputa, y aún está por recuperar piezas claves; además, que hemos actuado de manera profesional, íntegra y apegado a los más altos estándares y valores, dentro y fuera de la cancha.

Pero leyendo a algunos medios y escuchando a algunos comentaristas, parecería que de pronto, luego de ganar varios títulos al hilo, a Vladimir se le olvidó cómo dirigir, al gerente cómo armar equipo, y a los dirigentes cómo gestionar. ¿Qué ha pasado con un análisis frío y racional, sin ataques sensacionalistas? En fin, siempre he dicho que a Saprissa se le mide diferente, y que ese es el precio por ser el más grande. Yo estoy “OK” con ese doble estándar (o al menos ya me acostumbré!). Pero juepucha! Creo que se pasaron estos días!



En Saprissa tenemos clarita la ruta al éxito. No siempre es una línea recta, a veces hay tropiezos en el camino. Pero les digo esto: No es fácil ni es casualidad ganar 4 títulos seguidos, 6 de los últimos 9, y 11 de los últimos 21. Contundente es esto, y el proceso continúa. Por ahora les pido: ¡un poquito de calma morados! No puedo garantizar el Penta, esto es fútbol, pero no dudo que al final estaremos compitiendo de gran manera.