José Giacone: “Hay que mejorar en el arco rival y en el nuestro”

El entrenador de Saprissa, José Giacone, analizó su debut en el equipo tras la derrota 2-0 ante Guanacasteca.

Queda debiendo: No fue el partido que queríamos. Recibimos algunas transiciones que habíamos planeado que no sucediera. Nos anotan de táctica fija y es un aspecto a corregir.

Reciben muchos goles: Hay que mejorar en el arco rival y en el nuestro. El primer tiempo fue parejo y luego hay cosas que hay que mejorar. El equipo se desarmó y se desordenó. Son cosas que debemos mejorar indudablemente.

Diagnóstico: Yo había quedado conforme con la semana de trabajo, esperamos Oo tener los tres puntos el domingo.

Aspecto físico: Yo pienso que el tema físico no me voy a referir porque sería hablar de una gestión anterior y no me interesa. Hoy quedó en deuda en aspectos básicos como táctica fija y situaciones que identificamos.

La cancha: Está mal para los dos, no es excusa. No podemos perdonarnos que nos hagan un gol de balón parado. Era un partido parejo. A partir de ahí empieza una desesperación que no debería de pasar estando 1-0 abajo, no hay que desordenarse.

Lateral derecho: Todas las posiciones son los que considero que rinden mejor, es la única explicación que puedo dar.