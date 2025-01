Gino Vivi seguirá en Saprissa

El jugador Gino Vivi seguirá en el Deportivo Saprissa al menos 6 meses más, así lo confirmó Gustavo Chinchilla, gerente general del equipo.

Chinchilla reveló, en Teletica Radio, que ya el club morado firmó a Vivi por 6 meses más y que también hay alta probabilidad que luego de este semestre, Gino pase a ser futbolista de los morados.

Estos fueron todos los temas que trató Chinchilla.

Gino Vivi: Creo que puedo hacerlo oficial, ya firmamos el contrato con él como jugador y con el equipo de él. Seguirá por seis meses más y en junio podría ser jugador 100% del club. Nos encanta el compromiso que él tiene. Ya puedo oficializar que esta semana firmamos el contrato.

Extranjeros: Nosotros veníamos manejando hace meses y ellos ya tienen la documentación necesaria, pero Migración se fue a unas merecidas vacaciones. Es cuestión de cumplir los procedimientos tal y como están. Todos los sistemas se pueden mejorar. En unas dos semanas ya vamos a tener el equipo completo.

Javon East: Yo lo mencioné hace unos días, a mí me gustaría poner ese tema a dormir. No tenemos más que agradecimiento, estamos en comunicación con él y con su abogado para llegar a un acuerdo con él para no estar cuatro años en un juzgado. En realidad lo que queremos es proteger a la institución, el profesionalismo y también al jugador.

Desinscripción de Rachid Chirino: Hasta yo entiendo, ya la desinscripción se hizo. No queremos que haya malicia con ventajas deportivas porque no es nuestro estilo. Ha sido una semana de locos. El próximo martes quedará listo.

Kendall Waston: Si no me equivocó jueves en la mañana yo firmé la apelación. Tiene que ver con la reiteración de la falta. Estamos discutiendo cuatro de los ocho partidos de sanción que tienen. Vamos a esperar respuesta.

Reglamentos: Yo creo que todos los sistemas son perfectibles. Todos los años se pueden hacer mejoras. Vamos a ver áreas de mejoras. Aquí esto se escapa, no es Unafut, es de la Federación. Hay que aprender de todo lo que pasó en semifinales y finales. Los jugadores no pueden tener esos comportamientos.

Semestre: No estamos satisfechos con el resultado del semestre pasado, cometimos errores en esto y aquello, pero nos deja enseñanza. Tenemos que tener madurez para pedir el nivel de exigencia que es el máximo.