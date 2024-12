¡Capitán de regreso! Mariano Torres jugará ante San Carlos

El técnico de Saprissa, José Giacone, confirmó el regreso de Mariano Torres para este martes a las 8 p. m., en el juego de vuelta de la semifinal.

La serie contra San Carlos está 2-2 por lo que todo se definirá en La Cueva.

Luego de múltiples ausencias por lesión, el capitán estará de regreso.

—¿Va a jugar Mariano Torres?

Tenía una carga muscular pero va a jugar. No sé si todo, pero va a jugar. No sé si los 90, pero va a jugar.

—¿Debe seguir Mariano Torres en Saprissa?

Está enfocado en la recuperación totalmente, entrenando como le indican profesionales del cuerpo médico. Está pensando en jugar este partido. Lo demás lo dejamos para otro momento. Queremos dar nuestra mejor versión y sacarla serie ante un rival que juega bien. La serie está pareja y nos sentimos con confianza para poder sacarla.

—¿Cómo se siente en la etapa profesional?

Yo no pienso en los antecedentes, pienso más en lo que nosotros le podemos ofrecer al juego para poder sacar el juego. No me pongo a pensar en lo que pude haber ganado y en lo que pude haber perdido. Trato de no desviarme porque hay muchos factores que te desenfocan. Lo que hay que hacer es estar en el partido.

—¿Cuánto sirve planificar el más allá de un posible escenario que se puede dar en un partido?

Todo es importante, la preparación del juego, del 11 inicial como el tema de los posibles cambios y escenarios que se puedan dar. La mayor situación que podemos afrontar como entrenadores es anticipar. El otro día dije que plantié un partido que no imaginé. Uno tiene que pensar qué pasa si vamos ganando, perdiendo o empatando. Qué respuestas puede dar uno como para poder reaccionar. El fútbol es impredecible.

—¿Cómo levantó el rendimiento de Deyver Vega?

Deyver venía jugando. Ante algunas situaciones de compañeros que estaban lesionados, a Deyver le había tocado jugar de titular. Lo está haciendo bien, está volviendo a ser el Deyver que fue en su momento. Fue determinante en este partido que se dio.

—¿Entrenan penales para esta serie?

Nosotros siempre los practicamos, es una alternativa. Tenemos fe de no llegar a eso, pero hay que tomar en cuenta todas las posibilidades.

—¿Qué tan vital es la parte mental previo a una semifinal?

Es vital, la variable es la parte mental, cómo se siente el futbolista en estas instancias, con la confianza en sí mismo. Tenemos jugadores que tienen varias finales a cuestas y eso de que hay una ventaja por una cosa u otra eso es mentira. Todo es especulaciones, pero sí es importante el tema mental. Fue importante en cómo reaccionó el equipo y cómo volvió al juego para un empate. Es una de las variables más importantes para lograr objetivos.

—¿Qué le dice que San Carlos sea el mejor visitante del torneo?

Ellos tienen un 70% de rendimiento de visita y nosotros un 73% de local, son estadísticas y especulación. Yo tomo en cuenta las características del rival.