Así fue el bonito homenaje que hizo Saprissa a Marco Antonio Rojas

Con un tifo en movimiento en el que se puede observar la figura de Marco Antonio Rojas lanzándose por un balón, el Deportivo Saprissa realizó un bonito homenaje a su leyenda.

Rojas será el primer portero al que se colgará su dorsal en lo más alto del Ricardo Saprissa junto a otros dorsales como Evaristo Coronado, Alonso Solís o Walter Centeno, entre otros.

“Respeto para la gran afición que siempre me acompañó, tanto la saprissista como la nacional y esto me alaga demasiado y me siento muy orgulloso. Le pusimos ganas”, expresó a los micrófonos de FUTV.