'Mongo Mongo' ya está libre de COVID-19

José Manuel Masís, alias 'Mongo Mongo', anunció en vivo en el programa “De Boca en Boca” que finalmente salió negativo en la prueba de COVID-19 y se recupera de la enfermedad.

“A las 7:30 a. m. me llama la doctora que lleva mi caso y me da la gran noticia de que ya no tengo COVID-19”, comentó.

En los años ochenta 'Mongo Mongo' se convirtió en la sensación del momento en la pantalla chica nacional.

Este peculiar personaje se dio a conocer en el programa "Fantástico" transmitido por Teletica, su carrera artística tuvo un recorrido de 45 años, la cual estuvo rodeado de patines, ruedas y música.

'Mongo Mongo' en "De Boca en Boca" le agradeció a sus fans, amigos y familiares por sus oraciones.

“Las vibras positivas de todo el mundo, fue increíble, no tengo palabras de agradecimiento”, indicó.

Ahora el personaje se siente muy bien, aunque sigue en plena recuperación después de sufrir las graves consecuencias del coronavirus.

Si desea más detalles de la entrevista con ‘Mongo Mongo’ puede ver el video adjunto.