Melania Villalta confirma fin de su relación con el futbolista Jeikel Venegas

La modelo Melania Villalta confirmó a De Boca en Boca que la relación sentimental con el futbolista Jeikel Venegas llegó a su fin.



Aunque no quiso entrar en muchos detalles, Villalta fue clara al señalar que ya no están juntos.



Durante el tiempo que duró la relación, a ambos se les vio en varias ocasiones compartiendo momentos muy especiales, tanto en sus viajes, eventos públicos como en sus redes sociales, donde dejaban ver que tenían una buena conexión y complicidad. Sin embargo, parece que el amor se fue apagando.



Por ahora, Melania prefiere enfocarse en sus proyectos personales y profesionales, y aunque no ahondó en las razones de la ruptura, todo apunta a que fue en buenos términos.



Por su parte, Jeikel Venegas no se ha referido públicamente al tema. Por ahora, ambos han decidido seguir caminos separados.