Montserrat del Castillo conmovida hasta las lágrimas por mensaje de esposa de Bryan Ruiz

La presentadora de De Boca en Boca, Monserrat del Castillo, estuve al borde de las lágrimas al referirse al testimonio que Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió en redes sociales sobre su lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea.



Monserrat comentó que uno de los momentos que más la tocó fue cuando su propio hijo le expresó un profundo sentimiento.



“Mi hijo me dijo que no quería que yo me fuera nunca”, reveló conmovida.



La presentadora agregó que fue imposible no estremecerse al leer las palabras de Carolina, especialmente cuando habló del temor por sus dos pequeños.



“No puedo hablar sin estremecerme, porque donde ella dice: ‘Yo gritaba, ¿y qué va a pasar con mis hijos?’. Eso es terrible, porque ese es el sentir de una mamá. Ser mamá es darse a los hijos, y pensar que uno les puede hacer falta es terrible”, expresó con voz entrecortada.

Vea las declaraciones aquí:





Del Castillo añadió que no puede imaginar por lo que está atravesando Carolina ni muchas otras personas que enfrentan situaciones similares.









“Me siento conmovida, pero insisto en que yo creo que la oración puede mucho cuando uno se une”, manifestó con esperanza.









Finalmente, Monserrat comentó que se une en oración por la esposa de Ruiz y que espera, con fe, un diagnóstico favorable en el futuro cercano.