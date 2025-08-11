Desde el hospital, Gustavo Díaz se reúne con sus compañeros a través de videollamada
El periodista, quien permanece hospitalizado, cuenta con el apoyo de sus colegas.
El querido periodista Gustavo Díaz protagonizó un emotivo momento al reunirse virtualmente con sus compañeros de trabajo, pese a encontrarse internado en el hospital. Desde su habitación, utilizó su celular para hacer una videollamada y compartir sonrisas con su equipo, demostrando que, aunque la distancia física lo separa, el cariño y la amistad siguen intactos.
En las imágenes que circularon, se observa al comunicador con una gran sonrisa, conversando animadamente y disfrutando de un rato ameno junto a sus colegas, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y ánimo para su pronta recuperación (ver imagen adjunta).
Díaz tuvo una complicación con una arteria que va al corazón, motivo por el cual permanece bajo observación médica. Según se conoció, su evolución es estable, aunque continúa en seguimiento para garantizar que no surjan nuevos contratiempos en su salud.
Por ahora, el sucesero de Noticias Repretel se mantiene positivo y agradecido con todas las muestras de cariño que ha recibido, mientras sigue enfocado en su recuperación para volver pronto a la labor que tanto le apasiona.