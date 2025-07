Marianela Valverde nos presentó a Macarena, su sueño más esperado

La expresentadora Marianela Valverde y su esposo, Juan David Cardona, cumplieron el sueño por el que lucharon por muchos años: convertirse en padres. Macarena, su primera hija, llegó hace más de un mes a sus vidas, y este martes la presentaron en el programa De Boca en Boca, llenando de ternura las cámaras con su dulce presencia (ver publicación de Facebook adjunta).



Marianela compartió que ser madre fue un anhelo que la acompañó desde muy joven, pero alcanzar ese sueño no fue sencillo. Junto a su esposo, enfrentó un largo proceso lleno de altibajos, marcado por la incertidumbre y el desgaste emocional.



La pareja se sometió a varios tratamientos médicos, entre ellos múltiples intentos de fecundación in vitro, que no siempre dieron los resultados esperados. Sin embargo, nunca perdieron la fe ni las ganas de seguir intentándolo hasta que finalmente llegó Macarena, su mayor bendición.





Además, la también empresaria reveló que, una vez tengan el aval médico para salir con la pequeña, realizarán una visita muy especial: irán hasta la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, para agradecerle a La Negrita por la llegada de su hija.



Después de tantos años de espera, lucha y fe, Marianela y Juan David disfrutan hoy de la mayor bendición de sus vidas: la llegada de Macarena, una bebé que llenó de luz, esperanza y amor, un hogar que nunca dejó de creer.