Video: Así fue el beso del utilero al técnico de la Selección de Argentina

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, y el utilero de la Albiceleste, Mario Di Stéfano, protagonizaron uno de los momentos más llamativos de la Copa América.

Tras el triunfo en penales ante Ecuador (4-2 en penales), Marito, como le llaman al utilero, le dio un beso a Scaloni, que quedó plasmado en este video:

En conferencia de prensa, la prensa argentina le consultó a Scaloni sobre lo sucedido.

"Fuera de chiste, a Marito lo conozco de toda la vida, vino a saludar, es lo que hay. No vi la foto, peor Marito es un amigo, es un tipo entrañable y estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso, son cosas que pasan cuando estás alegre", respondió Scaloni.