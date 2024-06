Peligra la Copa América para Fidel Escobar, quien se recupera en Costa Rica

La final del Clausura 2024 con Saprissa casi ni apareció y su nivel distó mucho del acostumbrado.

Fidel Escobar arrastra desde ahí una lesión que hoy lo tiene con un pie y medio fuera de la Copa América con su selección Panamá.

El defensor sufrió una lesión grado 2 del músculo recto femoral derecho justo en el cierre con Saprissa y pese a jugar el partido de ida de la final en el Morera Soto, tuvo que abandonar de cambio al medio tiempo y de ahí no volvió a aparecer más.

¿Lo arriesgaron en Saprissa? No, se sabe. Lo cierto es que el defensor de momento está fuera de la convocatoria de Panamá y su técnico Thomas Christiansen prácticamente lo descartó.

“En un principio no, no estará, en estos momentos no, no podrá”, exclamó Christiansen.