Pelea en las gradas empaña el final del Colombia-Uruguay en la Copa América

Charlotte, Estados Unidos | Una pelea estalló después del Uruguay-Colombia en las gradas del Bank of America Stadium de Charlotte, tras la victoria de los cafeteros 1-0 que les dio el pase a la final de la Copa América 2024.



Se desconocen los motivos que provocaron la riña en la que intervinieron varios jugadores uruguayos y que provocó el arresto de varios aficionados colombianos, según DirecTV.

Jose María Giménez, el defensa central de Uruguay, dio su versión de los hechos en el micrófono de ese medio y acusó a una parte de la afición colombiana de hacer una avalancha sobre sus familias.

"Esto es un desastre. Nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos para la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con bebés chiquitos recién nacidos", declaró el jugador del Atlético de Madrid.

"No había ni un solo policía, cayeron a la media hora (...) Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias", dijo ofuscado.

"Todos los partidos está ocurriendo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos que no saben tomar", añadió.

#CopaAmerica Darwin Núñez seen fighting in the stands @LFC pic.twitter.com/JTiXeFCS0g