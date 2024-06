Juan Pablo Vargas: “El trabajo como defensores debe ser el mismo”

Sin pensar en el peso del rival, así analiza el defensor de la Selección Nacional, Juan Pablo Vargas, previo a enfrentar a Colombia en la Copa América 2024.

Para Vargas, quien milita en el Millonarios del fútbol colombiano, los atacantes cafeteros presentarán un gran reto en la parte física.

“Creo que es un poco diferente el delantero colombiano, el jugador es más físico, más grande en estatura, en su forma física, pero la forma de nosotros no debe cambiar y el trabajo como defensores debe ser el mismo, la aplicación, el orden, las agallas, deben ser las mismas. Si lo podemos hacer de una manera similar conseguiremos buenos resultados”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

El defensa explicó que poco les importa si son o no favoritos para el partido, pues lo único por lo que apuestan es mantener el buen trabajo que se hizo ante Brasil.

“Sé que Colombia como país futbolero vive un momento muy bonito para ellos, obviamente llevar tantos partidos invictos les permite soñar en este momento con aspiraciones a Copa América. No sé cómo nos estarán viendo a nosotros, pues uno se mantiene alejado de redes sociales, pero a nosotros nos importa más como nos vemos nosotros para afrontar este partido.

“No es mentira decir que cuando un rival está mejor que otro, lo podrá ver de forma inferior, pero puede ser que no sea así, pero a lo interno poco nos preocupa como nos vea el rival, más bien nos ocupa cómo podemos llegar en la parte mental y es lo importante para nosotros”, afirmó.

Vargas no escondió que el empate ante Brasil es un “baño de confianza” para el plantel, pues da una impresión de que las cosas se vienen haciendo de buena forma.

“Un partido como el de Brasil creo que sirve mucho para dar confianza de que podemos aportar a la Selección, ya será el profesor el que diga cuánto puedo jugar o no, pero sueño algún día con dar lo mejor a la Tricolor y mientras pueda dar eso, me llena de satisfacción”, expresó.

Finalmente, el espigado defensor aseguró que el balón parado será determinante para el duelo de este viernes y que, con Gustavo Alfaro, la Tricolor lo ha llegado a trabajar como nunca.

“Yo creo que el balón parado y no lo creo, lo sé es una parte muy importante en el fútbol actual, gana partidos y debe trabajarse, yo la verdad nunca había trabajado tanto el balón parado, uno siempre lo trabaja un día antes, pero ahora lo hacemos todos los días, pienso que es bueno, pues, como va a dejar uno de lado algo que puede resolver un partido”, indicó.

Además, no quiso entrar en polémica a las declaraciones del lado colombiano que invitaron a salir a jugar a La Sele y explicó que no le “pone cizaña a su respuesta", y que "nosotros sabemos lo que pretendemos y no vamos a cambiar nuestro planteamiento por lo que digan y vamos a buscar lo mejor para el equipo según el rival que vamos a enfrentar”.

El técnico Alfaro mantendría a Vargas en la parte baja de la defensa para el partido de este viernes ante Colombia.