¿Se metió la política en el fútbol? Esto dicen Jafet Soto y el Ministro de Seguridad

El cambio de horario del juego entre Herediano y Alajuelense por recomendación de la Fuerza Pública hizo que armara una nueva polémica entre el fútbol y la política.

Los protagonistas son Jafet Soto, presidente y técnico de Herediano, y Mario Zamora, ministro de Seguridad.

El primero en referirse al tema fue el dirigente rojiamarillo, tras la victoria 2-0 en el Carlos Alvarado.

Y agregó: “Son aspectos que también juegan y no deberían estar presentes, indudablemente no debería meterse en un partido de fútbol, igual no dije nada en la semana, pero todos sabemos los colores del Ministro de Seguridad (Mario Zamora), lo he visto en el estadio, a eso deberíamos de ponerle atención”.