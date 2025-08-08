¿Qué adelantó Jafet Soto sobre el nuevo técnico de Herediano?

Lo más destacado
Los florenses separaron del cargo a Pablo Salazar este jueves tras caer en Diriangén.
Este jueves, Herediano separó a Pablo Salazar del cargo de entrenador. Los florenses enfrentarán a Alajuelense este domingo y el técnico interino será Jafet Soto.
Consultado sobre quién tomará las riendas del equipo más allá de la jornada 3 del Torneo de Apertura, Soto dio varias pistas.
Se le preguntó directamente por Hernán Medford, y respondió:
“Es una opción. Si yo no les he contestado el teléfono, no les he contestado un mensaje, hagan cuentas que no saben quién es”.
Cuando se le consultó si prefiere un entrenador tico o extranjero, estas fueron sus palabras:
“A nosotros nos gusta lo nacional y aprendemos. Todo lo que hacemos deja un aprendizaje, y las decisiones que tomamos son rápidas. Va a ser una decisión rápida y va a ser alguien de la casa”.
¿Y cuándo llegaría el nuevo timonel?
“El entrenador llega el domingo y el lunes va a empezar a trabajar, y va a tener varios días para preparar el partido ante Pérez Zeledón”.
Finalmente, Soto habló sobre la posibilidad de asumir como técnico a tiempo completo:
“¿Qué me falta para eso? Que me guste. Me gusta más lo que hago afuera de la cancha. Yo me siento muy bien como presidente, como gerente, y he aprendido mucho. Pero la cancha es un mundo irreal, muy bonito, pero irreal, y en el mundo real puedo ayudar a la gente”.
Desde el 2018 Herediano suma 13 entrenadores
Con la noticia del regreso de Jafet Soto al banquillo, para el partido entre Herediano y Alajuelense y de manera interina, tras la salida de Pablo Salazar, los rojiamarillos suman un movimiento más de entrenador.
Del 2018, a la fecha, son 12 los timoneles que ha tenido el equipo, cuyo apellido no es Soto.
Jafet dirigirá el equipo por vez 12, en el mismo periodo de tiempo.
Esta es la lista de los timoneles.
Jafet Soto será el técnico de Herediano ante Alajuelense
Una vez más, Jafet Soto se sentará en el banquillo del Club Sport Herediano.
Según informó el club, Soto asumirá de manera interina para dirigir a los rojiamarillos este domingo, cuando se enfrenten a Liga Deportiva Alajuelense por el Torneo de Apertura 2025.
Tal y como lo adelantó Gustavo Pérez, gerente deportivo de la institución, Soto no será considerado como el reemplazo permanente de Pablo Salazar.
“La Junta Directiva definirá en los próximos días al nuevo cuerpo técnico que estará al frente del equipo durante el Torneo de Apertura 2025, el cual será presentado la próxima semana”, detalló el equipo florense en un comunicado.
Gerente del Herediano ve complicado que Jafet Soto sea el técnico para el resto del torneo
Gustavo Pérez, gerente deportivo del Club Sport Herediano, fue claro sobre las razones que motivaron la salida de Pablo Salazar y las opciones que se manejan para el nuevo técnico del equipo.
Sobre Jafet Soto, quien ha dirigido al equipo en 11 ocasiones, Pérez explicó que es una posibilidad para asumir de manera interina y estar en el banquillo este domingo ante Alajuelense. Sin embargo, casi lo descarta para el resto del Torneo de Apertura.
“Una posibilidad fuerte puede ser Jafet, pero a largo plazo no creo. Está bastante ocupado, aunque siempre ha estado anuente a ayudar, pero no creo que vaya a ser opción para todo el torneo”, señaló el gerente.
Pérez agregó que ya trabajan en llenar la plaza dejada por Salazar y mencionó que nombres como Hernán Medford, Jeaustin Campos y Minor Díaz han sido puestos sobre la mesa.
Pablo Salazar queda fuera del banquillo de Herediano
Pablo Salazar quedó fuera del Herediano, tras cinco partidos al mando de los rojiamarillos.
“Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución”, explicaron los florenses.
Salazar dirigió a los bicampeones nacionales en apenas cinco encuentros.
Cayó en la Recopa ante Alajuelense; por el torneo local sumó un empate ante Guadalupe y una derrota frente a Puntarenas. En la Copa Centroamericana, venció al Real España, pero tropezó ante Diriangén.
Marcel Hernández: "Tampoco podemos echarnos a morir por este resultado"
El delantero de Herediano, Marcel Hernández, enumeró los errores que tuvo el equipo tras la derrota 4-2 ante el Diriangén FC de Nicaragua, por la segunda fecha de la Copa Centroamericana.
Hernández calificó el partido como "partido" y que los rivales "supieron aprovechar el primer tiempo".
Bicampeón Herediano cae avergonzado en Nicaragua
Así es el fútbol, no hay que ver ningún rival debajo del hombro porque puede costar un papelón. El Herediano entró dormido a jugar frente al Diriangén en Nicaragua y lo pagó caro... ¿Qué caro? Carísimo...
El bicampeón de Costa Rica cayó avergonzado 4-2 frente a un ordenado equipo nicaragüense que tiene buena pegada, sumado a errores del portero Anthony Walker.