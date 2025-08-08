¿Qué adelantó Jafet Soto sobre el nuevo técnico de Herediano?

Este jueves, Herediano separó a Pablo Salazar del cargo de entrenador. Los florenses enfrentarán a Alajuelense este domingo y el técnico interino será Jafet Soto.

Consultado sobre quién tomará las riendas del equipo más allá de la jornada 3 del Torneo de Apertura, Soto dio varias pistas.

Se le preguntó directamente por Hernán Medford, y respondió:

“Es una opción. Si yo no les he contestado el teléfono, no les he contestado un mensaje, hagan cuentas que no saben quién es”.

Cuando se le consultó si prefiere un entrenador tico o extranjero, estas fueron sus palabras:

“A nosotros nos gusta lo nacional y aprendemos. Todo lo que hacemos deja un aprendizaje, y las decisiones que tomamos son rápidas. Va a ser una decisión rápida y va a ser alguien de la casa”.

¿Y cuándo llegaría el nuevo timonel?

“El entrenador llega el domingo y el lunes va a empezar a trabajar, y va a tener varios días para preparar el partido ante Pérez Zeledón”.

Finalmente, Soto habló sobre la posibilidad de asumir como técnico a tiempo completo:

“¿Qué me falta para eso? Que me guste. Me gusta más lo que hago afuera de la cancha. Yo me siento muy bien como presidente, como gerente, y he aprendido mucho. Pero la cancha es un mundo irreal, muy bonito, pero irreal, y en el mundo real puedo ayudar a la gente”.