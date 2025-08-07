Pablo Salazar queda fuera del banquillo de Herediano

Pablo Salazar quedó fuera del Herediano, tras cinco partidos al mando de los rojiamarillos.

“Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución”, explicaron los florenses.

Salazar dirigió a los bicampeones nacionales en apenas cinco encuentros.

Cayó en la Recopa ante Alajuelense; por el torneo local sumó un empate ante Guadalupe y una derrota frente a Puntarenas. En la Copa Centroamericana, venció al Real España, pero tropezó ante Diriangén.

“Esta es, y siempre será, tu casa, profe. Porque quien defiende estos colores con pasión, deja una huella que no se borra”, concluyó el equipo.

Herediano enfrentará este domingo a Alajuelense por el campeonato nacional.