Gerente del Herediano ve complicado que Jafet Soto sea el técnico para el resto del torneo

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Club Sport Herediano, fue claro sobre las razones que motivaron la salida de Pablo Salazar y las opciones que se manejan para el nuevo técnico del equipo.

Sobre Jafet Soto, quien ha dirigido al equipo en 11 ocasiones, Pérez explicó que es una posibilidad para asumir de manera interina y estar en el banquillo este domingo ante Alajuelense. Sin embargo, casi lo descarta para el resto del Torneo de Apertura.

“Una posibilidad fuerte puede ser Jafet, pero a largo plazo no creo. Está bastante ocupado, aunque siempre ha estado anuente a ayudar, pero no creo que vaya a ser opción para todo el torneo”, señaló el gerente.

Pérez agregó que ya trabajan en llenar la plaza dejada por Salazar y mencionó que nombres como Hernán Medford, Jeaustin Campos y Minor Díaz han sido puestos sobre la mesa.

“Son muchos los nombres que se han sondeado. Cuando pasan estas cosas, lo que más llegan son nombres, pero no vamos a tomar el día para ver estas cosas. Se necesita que el técnico que va a llegar sea ganador”, indicó.

Sobre la salida de Salazar, comentó:

“Nadie planifica para que salgan mal las cosas. Creíamos que con Pablo había quemado etapas, se había formado en la línea del Herediano y quizá una serie de factores le pasan la factura con respecto a los resultados. No ha sido un buen arranque en tema de resultados”.