Marcel Hernández: "Tampoco podemos echarnos a morir por este resultado"

El delantero de Herediano, Marcel Hernández, enumeró los errores que tuvo el equipo tras la derrota 4-2 ante el Diriangén FC de Nicaragua, por la segunda fecha de la Copa Centroamericana.

Hernández calificó el partido como "partido" y que los rivales "supieron aprovechar el primer tiempo".

Según su criterio, la diferencia estuvo en "los detalles, en este tipo de partidos los detalles hacen todo".

Marcel dijo conocer el estilo de juego del Diriangén y del técnico José Giacone, y que por eso había que tener mucha concentración.

"Nos desconcentramos en muchos lapsos del partido y tenemos que reconocer que fueron mejores que nosotros. Tenemos que cambiar muchas cosas en la concentración, detalles, actitud a la hora de disputar todas las jugadas, somos un gran equipo y tampoco podemos echarnos a morir por este resultado, no era lo que queríamos y tenemos que hacernos fuertes para pensar en los siguientes partidos" concluyó al brindar la entrevista flash.