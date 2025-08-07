Desde el 2018 Herediano suma 13 entrenadores

Con la noticia del regreso de Jafet Soto al banquillo, para el partido entre Herediano y Alajuelense y de manera interina, tras la salida de Pablo Salazar, los rojiamarillos suman un movimiento más de entrenador.

Del 2018, a la fecha, son 12 los timoneles que ha tenido el equipo, cuyo apellido no es Soto.

Jafet dirigirá el equipo por vez 12, en el mismo periodo de tiempo.

Esta es la lista de los timoneles.

Jeaustin Campos: 64 partidos (40 en 2023 y 24 en 2021)

Hernán Medford: 41 partidos (12 en 2019 y 29 en 2022)

José Giacone: 39 partidos (2020)

Hector Altamirano: 29 partidos (2024)

Alexander Vargas: 20 partidos (2025)

Geiner Segura: 15 partidos (2022)

Paulo Wanchope: 10 partidos (2018)

David Patiño: 9 partidos (2021)

Paté Centeno: 9 partidos (2024)

Fernando Palomeque: 6 partidos (2021)

Pablo Salazar: 5 partidos (2025)

Breansse Camacho: 4 partidos (2023)

Jafet Soto: 12 veces (sin datos de partidos)

Mientras Soto será interino para el partido del domingo ante la Liga, la dirigencia florense ya se enfoca en el nuevo nombre que tome las riendas de la oncena.

“La Junta Directiva definirá en los próximos días al nuevo cuerpo técnico que estará al frente del equipo durante el Torneo de Apertura 2025, el cual será presentado la próxima semana”, concluyeron.