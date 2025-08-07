Jafet Soto será el técnico de Herediano ante Alajuelense

Una vez más, Jafet Soto se sentará en el banquillo del Club Sport Herediano.

Según informó el club, Soto asumirá de manera interina para dirigir a los rojiamarillos este domingo, cuando se enfrenten a Liga Deportiva Alajuelense por el Torneo de Apertura 2025.

Tal y como lo adelantó Gustavo Pérez, gerente deportivo de la institución, Soto no será considerado como el reemplazo permanente de Pablo Salazar.

“La Junta Directiva definirá en los próximos días al nuevo cuerpo técnico que estará al frente del equipo durante el Torneo de Apertura 2025, el cual será presentado la próxima semana”, detalló el equipo florense en un comunicado.

Pablo Salazar fue removido del cargo este jueves, tras sumar solo cinco partidos al frente del Herediano. La derrota del miércoles ante Diriangén por la Copa Centroamericana terminó marcando su salida.