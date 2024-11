Pablo Salazar y el mensaje del Herediano: "Tenemos que hacernos sentir, empoderarnos"

El Herediano enfrentará a Guanacasteca este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

Este juego es vital en las intenciones de ambos equipos de clasificar.

El Team es cuarto con 31 puntos, mientras que los pamperos marchan sextos con 29 unidades.

El departamento de prensa rojiamarillo suministró estas declaraciones de Salazar previo al juego.

Recta final: En la recta final hay que tener la estrategia en cada juego y también una planificación de puntos posibles. Fuimos a un campo de visitante y había que sumar, ahora estamos en casa ante un rival que busca también meterse en clasificación y tenemos que hacernos sentir, empoderarnos y mostrar nuestro juego desde el inicio, también ser contundente.

No poder repetir un 11 titular: A veces por obligación y a veces por estrategia no hemos podido repetir un once y eso deja mucho de qué hablar, buenas cosas por los compañeros que han ingreso en defensa y ataque han cumplido con el objetivo del equipo y del club, podemos hablar que desde la portería hasta los delanteros han ido rotando por necesidad o por plan de juego.

Competencia: Los jugadores están compitiendo en los entrenamientos y en los juegos. Buscan siempre una mejoría a nivel individual. Este equipo está unido, este grupo de jugadores tiene el objetivo claro.

Afición rojiamarilla: La afición es nuestro soporte y nuestro soporte en las gradas, hacen del Carlos Alvarado nuestra fortaleza, necesitaos el apoyo de nuestra afición y en esta recta final, la afición es un jugador importantísimo en las gradas, los jugadores lo van a agradecer.