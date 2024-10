Herediano presenta uniforme con un mensaje de fuerza para quienes luchan contra el cáncer

El Herediano presentó este jueves un nuevo uniforme con "un mensaje de fuerza para todos aquellos que enfrentan la batalla contra el cáncer".

"El orgullo de ser herediano se viste de lucha y esperanza. Con nuestra camiseta rosada y negra", comunicó el equipo.

Tiene un costo de ₡29.900 y se puede adquirir en:



•Tienda Solo Cracks Heredia Centro (De 9:30 a.m. a 6 p.m.)



•Tienda Solo Cracks Mall Paseo de Las Flores (De 11 a.m. a 8 p.m.)



•Tienda Club Sport Herediano, costado sur del Estadio Rosabal Cordero (De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.)