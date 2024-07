Andy Rojas: “Siempre he tenido el sueño de jugar en Europa”

La joven perla del Herediano, Andy Rojas, tiene todo listo para viajar al fútbol de Europa.

El futbolista incluso anotó este domingo en la Supercopa, título que se dejaron los rojiamarillos en la vía de los penales y que prácticamente sirvió de despedida para el chico.

“Todavía no se sabe nada de mi futuro. Contento de ganar mi primer título y con la cabeza puesta en el presente. Todavía no sé nada y no estoy informado, tengo que esperar a ver qué sale.

“Yo tranquilo, estoy aquí en Heredia todavía y ya llegará el momento, ahorita, estoy pensando en hacer las cosas bien”, aseveró el joven futbolista.

Rojas no escondió su ilusión de cruzar el Atlántico y poder jugar en el Viejo Continente.

De momento, la opción más fuerte que maneja el Herediano por el jugador proviene del Celtic de Escocia.

“Siempre he tenido el sueño de jugar en Europa y ojalá se dé”, expresó.

Destacó además que la experiencia de la Copa América fue una enorme vitrina para él y el resto del talento tico que está marchándose al fútbol exterior.

“El cuerpo técnico de La Sele me dice que siga trabajando y con los pies en la tierra. La Copa América, una experiencia muy linda, la verdad, es a otro nivel y ojalá podamos seguir asistiendo y todo eso es aprendizaje”, concluyó.

Según se sabe, el futbolista estaría viajando en las próximas horas hacia Europa para intentar cerrar su nuevo contrato.