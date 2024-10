Técnico del Cartaginés también eleva su crítica contra el VAR

El técnico del Cartaginés, Greivin Mora, también se unió a la ola de críticas que ha tenido la implementación del videoarbitraje durante este torneo.

Recordemos que por primera vez se implementa el VAR en el fútbol nacional, pero esto ha generado algunos aspectos que según los técnicos deberán mejorar.

Uno de ellos es que algunos partidos comienzan sin su uso y luego, una vez iniciado, ya se puede utilizar.

​Así mostró su disgusto el técnico Mora una vez que su equipo cayó 0-2 en su visita a Santa Ana.

"El tema del VAR es complejo, otros equipos también han hablado sobre esto, anteriormente lo había mencionado, si el VAR no está desde el principio no debe estar en todo el partido, es lo más equitativo", indicó con molestia el estratega.

Además, elevó una petición para que se agilice la toma de decisiones y se reponga el tiempo perdido.

"Lo que más me preocupa es lo que duran para tomar una decisión, no puede ser que en una jugada duren tres o cuatro minutos y después repongan solo cinco. Si tienen que reponer 15 que lo hagan, no estoy diciendo que por eso perdimos, lo que digo es que el VAR debe ir evolucionando, si no el ritmo se hace muy lento, si queremos competir a nivel internacional esto nos va a perjudicar, duramos muchos", añadió en conferencia de prensa tras el partido.

Cartaginés perdió el tercer lugar tras caer ante los santaneños que marcha en la décima posición con 16 puntos.