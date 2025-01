Andrés Carevic: "Este es mi segundo país"

El nuevo técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, es argentino naturalizado mexicano, pero su amor por Costa Rica es notorio. "Este es mi segundo país".

Es conocido por haber ganado el histórico número 30 con la Liga y por cuestiones que tiene el fútbol retornó a un país en el que ha podido celebrar.

"He estado bastante tiempo en el país, siempre muy agradecido por la sociedad, me han tratado muy bien, independientemente de lo que es el fútbol, me han tratado muy bien, mi esposa, mis hijos han venido acá y luego han venido esporádicamente, esa parte me siento muy bien, este es mi segundo país acá", comentó Carevic, quien debutará este domingo a las 11 a. m. ante Santos, en un partido que podrá observar a través de Teletica Canal 7.