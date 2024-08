Paolo Montoya intentará defender su título en Volcano 100

El ciclista costarricense Paolo Montoya buscará revalidar su título este fin de semana en la competencia Volcano 100.

Montoya, ciclista del equipo Bikestation Specialized y actual campeón de esta competencia, suma cuatro victorias en las cien millas. Además, se ha subido al podio en ocho ocasiones. Sus victorias se dieron en los años 2014, 2015, 2016 y 2023, además de un cuarto lugar en 2017, un segundo en 2019 y un tercero en 2022.

“Es una carrera que desafía mucho la mente. Físicamente es difícil, pero a como uno sufre haciendo cinco horas, otros sufren haciendo más horas. Sin embargo, al final uno se da cuenta de que compitió seis horas y el tiempo pasó rapidísimo”, comentó Montoya.

Montoya indicó que “Guanacaste tiene algo especial. A mí siempre me ha gustado el terreno para entrenar y competir en Liberia. Desde niño venía a correr y me iba bien. La ruta se presta para pasar por lugares que no tenemos en otra parte del país”.

Buena participación

Además de Montoya, en la lista de confirmados para la distancia madre de 100 millas incluye a ciclistas de alto nivel como Diyer Rincón del Vívelo - Specialized, Luis Mejía y Rodolfo Villalobos del Pedregal- 7C- Land Rover, Keiron Solís, Luis López del LL Sportiv Team, y Pablo Mudarra del Colono Bikestation kölbi. En la rama femenina, destacan Milagro Mena y Gloriana Quesada del Colono Bikestation kölbi, Adriana Rojas del Team Scott Shimano y Kristel Espinoza del CBZ Asfaltos.

La novena edición de Volcano 100 se realizará el próximo sábado 31 de agosto, con salida en la Cámara de Ganaderos en Liberia, Guanacaste.

La competencia contará con tres distancias: 100 millas, 100 km y 50 km. La salida de la carrera está programada para las 5:00 a. m. en la categoría de 100 millas, 5:15 a. m. para los 100 km y a las 5:30 a.m. para los 50 km.

La ruta permitirá a 2.200 ciclistas disfrutar de vistas panorámicas de los volcanes Rincón de la Vieja, Miravalles, Concepción y Madera, estos dos últimos ubicados en Nicaragua.