¡19 veces! Ligia Madrigal competirá en La Ruta

La costarricense Ligia Madrigal reafirma ser la exponente de deportes alternativos en Costa Rica y ahora tiene como su próximo reto terminar por vez 19 la competencia La Ruta, considerada una de las más exigentes de todo el planeta.

El evento tendrá tres etapas y se realizará el 21, 22 y 23 de noviembre. Tendrá salida en Siquirres y terminará en Jacó.



Las tres etapas



​1: La Alegria Siquirres - Casa Turire (Turrialba)



​2: Casa Turire (Turrialba) - Tres Ríos



​3: City Place Santa Ana - Jacó











Madrigal afirmó estar entusiasmada por este nuevo reto deportivo.

"El ciclismo ha sido de mis deportes favoritos, este año no voy a hacer más montaña, empiezo en febrero, y por eso busqué una actividad bonita para terminar el año. Me gusta tener esa motivación, La Ruta es uno de mis eventos favoritos, nunca la he hecho con el recorrido de este 2024, me llamó la atención, espero terminar mi edición número 19", comentó Madrigal.

Afirmó que este es un evento que ha ido evolucionando a través del tiempo y que es un privilegio ver cómo ha cambiado.

"A lo largo de los años ha ido cambiando algunas etapas, han ido arreglando los caminos, en un tiempo fue de cuatro días, he hecho todas las versiones y esta me parece muy especial. Localicé a mi entrenador de ciclismo que es José Adrián Bonilla, "Champu", me dijo que me iba a alistar", añadió.

Por último, Ligia indicó que hace las actividades bien preparadas y que insta a la sociedad a realizar actividad física responsablemente.

"A todas las actividades que hago les doy seriedad, busqué a mi entrenador para sentirme bien y prepararme. En primera instancia, mi objetivo es terminarla, pero ya al tercer entrenamiento comencé a despertar mi competitividad. Me gustaría tener una buena posición en la categoría máster, ya tengo 50 años", concluyó.