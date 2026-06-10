¿"Light", "keto" o "sin azúcar"? Descubra con nosotros qué tanto saben los consumidores

¿Cuánto sabemos sobre las etiquetas nutricionales? ¿Conoce la diferencia entre “0 % azúcar” y “sin azúcar añadida”?

“La verdad, en mi casa no compramos ese tipo de productos”, nos comentó una consumidora que encontramos realizando sus compras habituales en un supermercado.



Según el estudio FoodLab 2026 de Unimer, un 75% de los consumidores cuenta con alfabetización nutricional; además, el 42% busca beneficios digestivos en los alimentos y el 76% prefiere productos cuyas etiquetas destaquen este tipo de atributos (ver video adjunto).



Actualmente, la industria de los productos “libres de gluten” mueve alrededor de ¢5.300 millones al año en Costa Rica. Esta etiqueta, junto con tendencias como “keto” y “light”, gana cada vez más terreno entre los consumidores.



“Cuando se habla de un producto light, debe existir una comparación con su versión original para determinar que contiene un porcentaje menor de grasa, calorías o azúcar”, explicó el nutricionista Mario Carballo.



Por otra parte, Carballo señaló que “la tendencia keto surge como una alternativa para sustituir el azúcar como principal fuente de energía por otras opciones nutricionales”.



Salimos al supermercado para consultarles a los consumidores qué tanto conocen sobre estas etiquetas nutricionales y cómo influyen en sus decisiones de compra. No se pierda el resultado en la nota adjunta en la portada.