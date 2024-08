Kimberly Porras era madre de solo una niña, cuando sorpresivamente llegaron tres hijos más

Cuando Kimberly Porras tenía poco más de 35 años, vivía solo con su primera hija, Allison. Una era la compañía de la otra y juntas se ilusionaron con la idea de tener un bebé en casa.



Cuando la niña cumplió 9 años, Kimberly le dio la sorpresa de que sería hermana mayor. Lo que la pequeña no imaginaba, es que lo sería por partida triple.

“En semana 11 (de embarazo) amanecí con un sangrado. Me fui para emergencias del Hospital de las Mujeres, me revisan, me dicen que todo está bien y me dicen: confirmado, aquí tenemos tres bebés”, contó esta mamá.