Rótulos en ruta de migrantes: "Tu esposa e hija van a pagar el viaje con su cuerpo"

"Muchas niñas que tratan de emigrar a Texas son secuestradas. Por el bien de tu familia, detén tu camino", se lee en una valla publicitaria, sobre la foto de una muñeca tirada en el suelo.

"Tu esposa y tu hija van a pagar el viaje con su cuerpo. Los coyotes mienten. No pongas a tu familia en riesgo", reza otra, que tiene de fondo la panza desnuda de una embarazada.

Son dos de los diseños de las vallas publicitarias que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, mandó colocar a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, así como en México y Centroamérica, para disuadir a los migrantes de que emprendan su ruta hacia el norte.

Así lo anunció Abbott este jueves, durante una rueda de prensa en Eagle Pass, una ciudad que colinda con la mexicana Piedras Negras.

El gobernador señaló que la intención de la campaña es ofrecer a los potenciales migrantes y a quienes ya van rumbo al norte "una imagen realista de lo que les sucederá en su viaje o si cruzan ilegalmente a Texas".

"Estos carteles cuentan las historias de terror de la trata de personas. Imploran a esas personas en Centroamérica que consideren las realidades violentas y horribles de lo que les sucederá a las mujeres y los niños que traen consigo", subrayó.

Texas put up billboards in Mexico & Central America to deter illegal immigration.​

These billboards tell the horror stories of human trafficking & consequences of crossing illegally.



This new campaign is to stop the illegal journey from even beginning in the first place. pic.twitter.com/69XPaXYW7e