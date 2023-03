"Me tatué para salvarme la vida"

Con los síntomas cada vez más severos , buscó ayuda médica y, tras hacerse pruebas de alergia, descubrió que era sensible a todos los AINEs (Antiinflamatorios No Esteroideos).

Dos embarazos, dos sustos

Tatuaje

"Mi mayor preocupación es tener un accidente, perder el conocimiento y no poder explicar mis alergias. Usar una cadena que describa las alergias o escribirlo en mi billetera o celular no me funciona, porque en el momento de una emergencia, nadie mirará. Con todo ya escrito en mi brazo, no hay forma de que no lo vean", dice.