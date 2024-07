"Hay un nuevo presidente electo y es Edmundo González": oposición rechaza victoria de Maduro

Getty Images Edmundo González y María Corina Machado se declararon vencedores.

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, rechazó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este domingo anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Machado dice tener todas las actas de escrutinio emitidas a los testigos de la oposición, que a la media noche seguían en los centros de votación.

La opositora aseguró que sus conteos reflejan un 70% de los votos para Edmundo González, representante opositor en la boleta, y 30% para Maduro.

Minutos antes, el CNE había anunciado unos resultados que dieron 44,2% a González y 51% a Maduro.

Mientras los números de Machado se basan en el 40% de las actas que dicen tener, el primer boletín del CNE, con un 80% de las actas, dice reflejar una "tendencia irreversible".

"Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo Machado.

"Esto no es un fraude, es desconocer y violar la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan justificar eso. No con la información que tenemos", añadió.

En Venezuela, cada mesa de votación emite un acta de escrutinio que se imprime varias veces y, al tiempo que se transmite al CNE, se entrega a los testigos de cada partido. Todos tienen, en teoría, acceso a los resultados.

Getty Images Maduro y Elvis Amoroso, su viejo aliado político y ahora presidente del CNE.

Machado aseguró que el triunfo de la oposición había sido "abrumador".

"Hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos y todos los estados del país ganamos", indicó en un punto de prensa.

La líder opositora agregó que en las próximos días se darán a conocer las acciones. "Porque hasta el final es hasta el final", reiteró.

Agregó que no aceptarán "ese chantaje de que la defensa a la verdad es violencia".

"Violencia es ultrajar la verdad. Nosotros vamos a defender la verdad", indicó.

Por su parte, Edmundo González dijo que "los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy".

"Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada", apuntó.

Diversos líderes de la comunidad internacional también han expresado sus dudas respecto de los resultados. Y han solicitado la verificación de los votos y la transparencia del proceso electoral.

Es el caso de los gobiernos de Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Costa Rica, entre otros, y de Estados Unidos o la Unión Europea.

Getty Images "Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas", dijo Edmundo González.

Una campaña desigual

Las elecciones contaron con la observación del Centro Carter y la ONU, dos entidades sin capacidad política y fuertes limitaciones para dar a conocer informaciones.

El gobierno dice que hubo 100 delegaciones. Pero el Observatorio Electoral Venezolano y las delegaciones de la Unión Europea, Colombia y Brasil no pudieron entrar al país.

Machado recorrió Venezuela a pesar de que en cada carretera o aeropuerto se encontraba con retenes militares o construcciones o cierres espontáneos que cerraban el paso. La oposición denunció 130 detenciones de militantes y activistas.

Hay 8 millones de venezolanos en el exterior, o sea un 15% de la población. De esos, solo un 1% pudo votar por dificultades en el registro electoral en embajadas y consulados.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, viene de ser un histórico diputado del chavismo, así como Contralor, entidad que emite las inhabilitaciones políticas.

A pesar de todo esto, y de las denuncias de que la votación no tuvo condiciones justas, como la propia inhabilitación de Machado, desde 2013 que la oposición no veía tantas posibilidades de derrotar al chavismo.

Según las encuestas emitidas antes de la elección, la oposición gozaba de una evidente ventaja.

Getty Images La jornada electoral contó con una alta participación, la cual se ubicó en el 59%, según el primer boletín ofrecido por el CNE.

Las actas y los testigos

Análisis de Daniel Pardo, periodista de BBC Mundo

Pese al escepticismo, la oposición venezolana acudió a estas elecciones porque tenía una ventana para pensar que sería una contienda parcialmente competitiva: 90.000 testigos en 30.026 mesas electorales de todo el país.

Esos testigos pueden emitir resultados en directo a sus comandos a través de las actas que se imprimen en los centros.

Machado dice que sus testigos alcanzaron a emitir un 40% y que, con eso, con una ventaja tan grande como la que alega, se evidencia que ganó su candidato.

El resto de actas, al parecer, están en los centros de votación, así como muchos de los testigos: 90.000 personas en todo el país que, según denunciaron, sufrieron hostigamiento de las autoridades durante todo el día.

Los expertos electorales calificaron éstas como las elecciones más "ventajistas" en una historia reciente de Venezuela. Pero, incluso con eso, la oposición dice haber arrasado. Y la prueba está en esas actas.

