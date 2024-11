Donald Trump pone a Elon Musk al frente de un departamento de "eficiencia gubernamental"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que encargó a Elon Musk, propietario de Tesla y actualmente el hombre más rico del mundo, que lidere junto al ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi Administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, reduzca los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales, algo esencial para el movimiento 'Salvar a Estados Unidos'", dijo Trump en un comunicado.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental será conocido con la abreviatura Doge, según Trump, una aparente referencia a la criptomoneda Dogecoin, que Musk ha apoyado, llamándola "la criptomoneda del pueblo".

Musk donó US$200 millones a la campaña de Trump y fue uno de sus principales apoyos públicos de cara a las presidenciales.

Por su parte, Ramaswamy se enfrentó a Trump por la nominación republicana durante las elecciones primarias, convirtiéndose después en uno de los más firmes valedores.

"¿Amenaza a la democracia? No. Amenaza a la burocracia", reaccionó diciendo Musk en su red social X, nada más conocerse la noticia.

A lo que después añadió que todas las acciones del nuevo departamento se publicarán en internet, para que "la transparencia sea máxima".

"Cada vez que el público crea que estamos reduciendo algo importante o no estamos cortando lo que es un desperdicio, ¡háganoslo saber!", pidió el fundador de Tesla.

Y agregó que también habrá una clasificación de los gastos "más increíblemente tontos que se hacen del dinero de sus impuestos". "Será extremadamente trágico y entretenido", sumó, con el estilo provocador al que acostumbra.

