Técnico de Guanacasteca: “No aparece la forma de juego que yo pretendo, es frustrante”

El entrenador de Guanacasteca, Mauricio Soria, volvió a criticar fuertemente a la directiva del club y sus propios jugadores tras el empate ante Managua FC por la Copa Centroamericana.

El boliviano tiró fuerte y aseveró que el club aún no muestra lo que él quiere a nivel de juego.

"El equipo empieza bien, pero luego decae, eso es algo que lo vemos todos los partidos, nos suceden cosas increíbles. Sinceramente, creo que no están entendiendo la forma de juego y tampoco están pudiendo resistirla.

"Hemos tratado de proponer tanto de local como de visita, lo que realmente pasa es que no aparece la forma de juego que yo pretendo, es frustrante", expresó con molestia.

ADG solo suma un punto en tres partidos disputados tras perder anteriormente 0-5 ante Saprissa y 1-3 ante Municipal de Nicaragua.

En la última jornada recibirán al Real Estelí en un partido de trámite para ellos, pues ya están completamente eliminados del certamen del área.

​"Lo que le queda a Guanacasteca es reordenarse, dentro de las cosas que han ido pasando durante estos dos meses, nos ha afectado no haber podido tener una organización un poco más eficiente, no hemos podido entrenar a tope.

“Hay cosas que no nos dejan tranquilos en los días de trabajo, eso influye en el rendimiento y no nos ha permitido desarrollar lo que queremos”, añadió con fuerte crítica el técnico guanacasteco.

No es la primera vez que Soria critica fuertemente a su actual club, pues justo en el arranque del certamen estuvo a nada de marcharse e incluso así se lo comunicó a los medios bolivianos al indicar que no seguiría tras el problema de licencias que padeció el equipo y que no le permitió disputar el primer partido.