Guanacasteca sabrá la próxima semana si podrá jugar Concacaf en su cancha

La Asociación Deportiva Guanacasteca disputará por primera vez la Copa Centroamericana de la Concacaf y como tal buscan tener todo listo para disputar estos partidos en su estadio, el Chorotega de Nicoya.

Sin embargo, será hasta la otra semana que se enterarán si podrán utilizar su cancha como sede principal para estos partidos.

“Con el tema de la iluminación ya para el mes de julio, vamos a tratar de organizar un partido de presentación o si no sería para el primer partido del torneo, también se está manejando esa opción. Ya la iluminación en esta semana que viene ya se empieza a hacer las pruebas, entonces vamos a estar al 100% con ese requisito tan importante para la ADG, para el fútbol nacional y la Concacaf”, explicó el gerente Yosimar Arias.

De lo contrario, la ADG piensa en utilizar el Edgardo Baltodano Briceño de Liberia como su plan B, curiosamente el estadio de sus rivales en la cancha del clásico de la pampa.

“Con el tema de Concacaf, entre ayer y hoy, están revisando tanto el Chorotega como la opción B que es el Edgardo Baltodano, por aquello que tengamos algún problema. Al Edgardo también se le revisa la iluminación como a cualquier otro estadio, pero en estos días, a más tardar el lunes, nos dan el informe si se puede jugar en el Chorotega o el Edgardo Baltodano”, añadió Arias.

En este certamen, Guanacasteca jugará ante Saprissa, Municipal de Guatemala y Real Estelí y Managua FC de Nicaragua.

Renovación de Yeison Molina.

Por su parte, Arias reveló que existe interés de varios clubes de la Primera División por el defensor central Yeison Molina, quien actualmente se encuentra en la Copa América con la Selección Nacional.

Pese a esto, Molina tiene todo listo para firmar una extensión de contrato con los pamperos.

“Conociéndolo yo a él no necesito un contrato, pues ya tengo la palabra del muchacho, me dio el sí para renovar. Por supuesto que queremos lo mejor para él y si sale una oferta a nivel internacional porque creo que se lo merece es un gran jugador, estamos anuentes a negociar, por lo tanto, sé que hay equipos nacionales que andan detrás de él, pero lamentablemente para ellos ya me dio el sí”, declaró Arias.